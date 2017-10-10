الحريري لن يلجأ إلى أي خطوة قد “تُشعل البلد”

أكدت مصادر رفيعة المستوى في ​تيار المستقبل​ أنّ “​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​ لن يلجأ إلى أي خطوة من شأنها أن تُشعل البلد، إرضاءً لأي فريق. وقد أثبتت التجارب أنّ الأمور التي لا تُقنعنا، لا نقوم بها”، لافتة إلى انه “داخل المملكة هناك تفهم لموقفنا، الذي نعتقد بأنّه يخدم مصلحة البلد”.

وبعد ما حُكي عن توجّه تيار المستقبل، والحريري، للعمل من أجل تأجيل ​الانتخابات​، أكدت مصادر الأخير لـ”الأخبار” أنّ الاستحقاق سيتم في موعده، وفق القانون الحالي ومن دون تعديلات، مع الاستغناء عن التسجيل المسبق و​البطاقة الممغنطة​ أو البيومترية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

