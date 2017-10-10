زيارة أحمد الحريري للقبة.. طبيعية

10 أكتوبر, 2017 - 9:09 صباحًا المصدر: الأخبار
زيارة أحمد الحريري للقبة.. طبيعية

كشف مصدر في تيار “المستقبل” لـ”الأخبار” أن “زيارة الأمين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ إلى القبة تهدف إلى التواصل مع مناصري التيار في كل المناطق، ولندعو فيها الآخرين إلى التنافس من أجل تأمين خدمات الناس ومصالحهم”.

ورداً على سؤال أين كانت مصالح الناس وخدماتهم في القبة في السنوات الماضية، ولماذا تذكّرها تيار المستقبل اليوم، برر المصدر ذلك “بجولات العنف الـ 22 التي شهدتها المناطق المحيطة ب​منطقة جبل محسن​، والقبة منها، طوال أربع سنوات”.

وأشارت إلى ان “زيارة الحريري للقبة طبيعية وليست طارئة وغير مرتبطة ب​الانتخابات النيابية​ المقبلة”، مؤكدة ان “القبة عبرت خلال الزيارة عن هويتها السياسية، وهي زيارة ناجحة بكل المعايير، سياسياً وشعبياً”.

المصدر: الأخبار
10 أكتوبر, 2017

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