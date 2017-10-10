بالتزكية.. المجلس النيابي سيجدّد لجانَه

علمت “​الجمهورية​” أنّ ​المجلس النيابي​ سيجدّد لجانَه بالتزكية، خصوصاً أن ليس لدى أيٍّ من القوى السياسية الرغبةُ في تغيير ما هو قائم على صعيد اللجان.

وكان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قد ترأس بعد ​الجلسة التشريعية​، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، وتقرّر فيه عقدُ جلسةٍ يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أمين السر والمفوّضين الثلاثة وأعضاءَ اللجان الدائمة.

بدوره، لفت نائب رئيس المجلس ​فريد مكاري​ إلى انه “إذا سارت عملية الانتخابات كما هو متوقّع وبسرعة، فقد يبدأ المجلس النيابي بأولى جلساته التشريعية لدرس وإقرارِ الموازنة العامة للعام 2017”.

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