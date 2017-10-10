بالتزكية.. المجلس النيابي سيجدّد لجانَه

علمت “الجمهورية” أنّ المجلس النيابي سيجدّد لجانَه بالتزكية، خصوصاً أن ليس لدى أيٍّ من القوى السياسية الرغبةُ في تغيير ما هو قائم على صعيد اللجان.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد ترأس بعد الجلسة التشريعية، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، وتقرّر فيه عقدُ جلسةٍ يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أمين السر والمفوّضين الثلاثة وأعضاءَ اللجان الدائمة.
بدوره، لفت نائب رئيس المجلس فريد مكاري إلى انه “إذا سارت عملية الانتخابات كما هو متوقّع وبسرعة، فقد يبدأ المجلس النيابي بأولى جلساته التشريعية لدرس وإقرارِ الموازنة العامة للعام 2017”.