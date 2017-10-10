الحوت: لا فرصة للطعن بقانون الضرائب

أكد النائب عن “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت، في حديث الى “إذاعة الفجر”، “أن أي ضريبة من حيث المبدأ تستهدف جميع المواطنين، ولكن بنسب متفاوتة”.

وأوضح “أن الهدف الرئيس من قانون الضرائب والرسوم الذي أقر لم يكن تمويل سلسلة الرتب والرواتب فقط، وإنما إيجاد توازن جزئي في العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة”.

وبين أنه صوت “ضد بعض المواد الضريبية، وتحديدا المادة المتعلقة بالزيادة على ضريبة الـ TVA، وعمل على إدخال بعض التعديلات على مواد أخرى لتصبح أقل إرهاقا للناس، وصوت مع المواد الضريبية التي تطال الشركات ورؤوس الأموال الكبيرة”.

واعتبر انه “لا يوجد فرصة للطعن على هذا القانون، بسبب احتياط الحكومة بعد قبول المجلس الدستوري الطعن على القانون السابق، وكذلك “عدم قدرة النواب على مواجهة إرباك في تمويل سلسلة الرتب والرواتب كالذي حصل في الشهر الماضي”.

وعن الانتخابات النيابية، قال:” أن تأكيد المسؤولين عن الملف الانتخابي، بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها غير كاف”، مطالبا “المجتمع المدني والجمهور بالضغط على المسؤولين كي لا يتراجعوا عن موقفهم هذا”.

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