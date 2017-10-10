رحمة: مصلحتنا القصوى هي مع الأسد

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ​إميل رحمة​ أن لا مساومة على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، مؤكدا التمسك بها وعدم المساومة عليها.

وتوقع رحمة في حديث تلفزيوني، “عدم حصول طعن جديد في موضوع قانون الضرائب الذي أقر بالإمس في ​المجلس النيابي​”، ورأى أن الطعن الذي اقره ​المجلس الدستوري​ في المرة الأولى بغض النظر عن الملاحظات هو قرار جيد لأنه أعاد الروح إلى المؤسسات.

وأوضح أن ما تقوم به هذه الحكومة هو لخير الناس أكثر من أي مرة قبل لأننا على النار، ونحن في بداية طريق الإصلاح وهذا الموضوع يحتاج إلى وقت كي يظهر. ولفت إلى أن موضوع قطع الحساب لن ينحل إلا بتسوية قانونية.

وحول ​ملف النازحين السوريين​، أكد أن أي كلام عن ​الوصاية السورية​ في لبنان هو حديث خارج إطاره السياسي، ويجب الذهاب إلى ملف الجغرافيا في التعاطي بين البلدين، وشدد على أن المصلحة اللبنانية القصوى هي مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي أزاح داعش عن الحدود اللبنانية، ونحن ممنوع أن نتحدث عن حب أو تأييد للنظام في ​سوريا​ بل يجب أن نتواصل مع اي نظام موجود في سوريا وذلك لمصلحة لبنان.

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