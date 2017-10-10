سيارة “الاعتقال” تجوب الشوارع السورية.. احذروها!

تناقل نشطاء سوريون عبر صفحاتهم في فيسبوك صوراً توضح وجود عدد من السيارات التابعة لسجن وزارة الداخلية تجوب الشوارع في دمشق، في خطوة من الوزارة لضبط حالات إطلاق النار العشوائي أثناء عرض مباراة كرة القدام التي تجمع المنتخب السوري مع نظيره الاسترالي عند الساعة 12 من ظهر اليوم.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعميماً يوم أمس تضمن استنفار كافة العناصر أثناء وعقب المباراة، متعهدةً بالقبض أي مطلق للنار كائناً من يكن.

يذكر أن المباراة الأخيرة بين المنتخبين السوري والاسترالي والتي انتهت بالتعادل هدف لهدف، انتهت على الأرض السورية بسقوط عدد من ضحايا الرصاص العشوائي الذي حدث عقب انتهاء المباراة.

يذكر أيضاً أن ملايين السوريين بكافة انتمائاتهم “موالاة ومعارضة” ينتظرون اليوم حصول الفرحة الكبرى في تأهل المنتخب السوري إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا.

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