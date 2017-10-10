تحطم طائرة روسية حربية فوق مدينة جبلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة روسية من طراز “سو-24” تحطمت أثناء إقلاعها من مدرج قاعدة “حميميم” في سوريا، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، إن الطائرة “سو 24” انزلقت عن المدرج في قاعدة حميميم وتحطمت، أثناء محاولتها الإقلاع لتنفيذ مهمة قتالية، مشيرا إلى أن طاقم الطائرة لم يتمكن من القفز من الطائرة.

وأضاف المصدر أن “سبب وقوع الحادث قد يكمن، بحسب تقرير من مكان الحادث، في وجود خلل تقني في الطائرة، وأشار إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي دمار على الأرض.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الطائرات الحربية الروسية تقوم في الأيام الأخيرة، بحسب وزارة الدفاع، بتوجيه ما يصل إلى 150 ضربة يوميا إلى مواقع مسلحين في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور السورية.

وطائرة “سو 24” هي قاذفة مخصصة لتوجيه ضربات باستخدام صواريخ وقنابل، وتعتبر من الطائرات الحربية الأكثر شيوعا ضمن القوات الجوية الفضائية الروسية. ويتكون طاقم الطائرة من شخصين.

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