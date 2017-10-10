الدفاع التركية: عمليتنا العسكرية في إدلب تستمر حتى ينتهي التهديد فيها

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن القوات التركية ستظل في مدينة إدلب السورية حتى يزول التهديد.

وبحسب قناة “إن تي في” التركية، قال جانيكلي خلال زيارته لأحد المدارس: “سنبقى في إدلب حتى يزول التهديد والجيش السوري الحر يدافع عن أرضه ونحن ندعمه”.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قال، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الهدف من الأنشطة التركية في إدلب السورية هو التصدي لموجة هجرة إلى تركيا.

وأضاف يلدريم، في اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا تستهدف أيضا تأسيس نقاط سيطرة في إدلب لنشر المزيد من القوات في المستقبل.

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