الرئاسة السورية توجه رسالة إلى”نسور قاسيون” 

وجهت “رئاسة الجمهورية العربية السورية” رسالة لعناصر الفريق السوري لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “تيليغرام”.

وقالت الرئاسة، اليوم الثلاثاء، لدى انتهاء المباراة التي جمعت كلا من المنتخب السوري والأسترالي في نهائي تصفيات كأس العالم 2018 الذي تنظمه روسيا: “كنتم الأبطال.. ورسمتم الفرحة على وجوه كل السوريين..#نسور_قاسيون.. لكم كل التحية والتقدير”.

وأحرز تيم كاهيل هدفا بضربة رأس في الدقيقة 109 ليقود أستراليا للفوز، بشق الأنفس، 2-1 على سوريا، بعد وقت إضافي، في إياب الملحق الآسيوي لتواصل مشوار التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتقدمت سوريا بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق، عن طريق عمر السومة، الذي سجل هدف التعادل 1-1 ذهابا في ماليزيا، يوم الخميس الماضي.

ودفع “نسور قاسيون” ثمن اللعب بعشرة لاعبين، معظم فترات الوقت الإضافي، بعد طرد محمود المواس بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 94.