باخرة إيرانية تغرق في مياه الكويت

أعلنت السلطات الكويتية أن باخرة إيرانية غرقت قرب جسر الشيخ جابر الأحمد، فيما تمكنت الفرق المختصة من انتشال أفراد طاقمها من دون تسجيل إصابات.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن العقيد خليل الأمير المسؤول في الإدارة العامة للإطفاء أن باخرة البضائع كانت قادمة من إيران في اتجاه ميناء “الدوحة” وغرقت كليا، فيما نجا بحارتها الإيرانيون الستة.

وأفاد الأمير، بأن الشركة المشرفة على مشروع جسر جابر “تمكنت من انتشال البحارة الذين كانوا على متن الباخرة، المحملة ببضاعة عبارة عن مادة الجبس المستخدمة في الديكور، وتم تسليمهم إلى خفر السواحل، فيما تولى مركز الشويخ للإطفاء البحري التعامل مع الحادث وتأمين موقعه”.

ونقلت صحيفة “الجريدة” عن العقيد خليل الأمير قوله إن العمل جار لـ”تقييم الأضرار من قبل الاستشاري الخاص بمشروع جسر جابر”، فيما يخص حادثة غرق الباخرة يوم أمس.