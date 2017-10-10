تهديد إسرائيلي للجيش اللبناني!

قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن “الحرب المقبلة في الشمال ستكون على جبهة واحدة، ضد سوريا ولبنان سوية، وليس ضد حزب الله بمفرده”، وأضاف: “حزب الله ونظام الأسد وعملاء نظام الأسد، والجيش اللبناني أصبحوا منظومة واحدة ضدنا”.

وبحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” الروسي عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، زعم ليبرمان أمام جنود من جيش العدو في مقر وزارة الحرب في تل أبيب أن “الجيش اللبناني فقد استقلاليته وأصبح جزءًا لا يتجزّأ من منظومة حزب الله”.

وقال: “علينا الاستعداد لكل سيناريو محتمل، الحقائق الجديدة تفرض تحديات جديدة علينا”. وأضاف: “أريد من أعدائنا في الطرف الآخر أن يفكروا ملياً في أي خطوة يقومون بها ضد إسرائيل، كي لا نضطر إلى استخدام كل قوتنا وكل قدراتنا”.

وتابع ليبرمان قائلاً: “نوجه جلّ جهودنا لمنع حرب جديدة، ولكن في الشرق الأوسط الجديد فإن التقديرات التي كنا نعرفها سابقا، مثل الإمكانية الضئيلة (لشن الحرب)، باتت ببساطة غير ذي صلة، فكل شيء من الممكن أن يتغير بين لحظة وأخرى ومن اليوم إلى الغد”.

وقال الوزير الصهيوني: “كل شيء يجب أن يستند إلى حقيقة أن علينا أن نكون مستعدين لمناورة جدية ولا توجد مناورة بلا نيران قوية”. وأضاف: “كل شيء يستند إلى أننا ملزمون بالتخطيط لاجتياح بري جدي، ولا يوجد اجتياح من دون نيران قوية، ويتعين على سلاح المدرعات توفير تلك النيران القوية، تماماً مثلما يتعين على الدفاعات الجوية أن تمنع قسماً كبيراً من الأضرار عن إسرائيل”.

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