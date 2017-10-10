العدو الإسرائيلي: السلام مع مصر استراتيجي

قالت وزارة خارجية العدو الإسرائيلي مساء الثلاثاء إن السلام بين القاهرة وتل أبيب “استراتيجي”، وإنها ملتزمة بالمضي في تطوير العلاقات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية يوفال روتيم، مع سفير مصر لدى إسرائيل حازم خيرت، وفق بيان للسفارة الإسرائيلية لدى القاهرة.

وأكد البيان أنّ “سفير إسرائيل لدى منظمة اليونسكو لم يصرح بما نسب له، وفي كل الأحوال فإنّ التصريح لا يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية”.

وأشارت خارجية العدو إلى أنّ “مصر هي حليفة قوية لإسرائيل، وتل أبيب ملتزمة بالمضي في تطوير العلاقات الثنائية”.

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