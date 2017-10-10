الاتحاد الأوروبي سيعيد بعثته الدبلوماسية إلى ليبيا

أفادت وكالة “رويترز” بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة بعثته الدبلوماسية للعمل في ليبيا حال تحسن الوضع الأمني في البلاد.

وقالت الوكالة إن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتزمون الإعلان عن تسريع العمل لوجود دائم للاتحاد في ليبيا، خلال قمة بروكسل في 19-20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضافت مستندة إلى مشروع الإعلان الأوروبي المشترك أن “هذه الخطوة ليست حتمية ومرهونة بتحسن الوضع الأمني في البلاد”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد نقل بعثته الدبلوماسية إلى تونس في منتصف العام 2014 على خلفية تصعيد الأزمة في ليبيا وتدهور الوضع الأمني.

وتظل إيطاليا الدولة الوحيدة من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 التي لديها الآن سفارة نشطة في ليبيا، بعد إعادة فتحها في يناير/كانون الثاني الماضي.

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