هل ترشيحات النيابية لـ”القوات” موجهة ضد “التيار” ؟

لفتت صحيفة “الأنباء” الى أن الترشيحات النيابية التي أعلنتها القوات اللبنانية حتى الآن لم تكن موجهة ضد “التيار الوطني الحر”، على ما تؤكد أوساطها، إذ تعتبر أن هذه الترشيحات من حقها بدءا من مقعدها النيابي في البترون مرورا بمقعد بعلبك ـ الهرمل، وصولا الى جزين حيث لها قاعدة شعبية وازنة، وبالتالي هي تميز بين الترشيحات والتحالفات، فالترشيح حق لكل من الطرفين، وفي حال التحالف أو انعدامه يكون لكل حادث حديث.

ويبقى، في رأي الأوساط “القواتية” أن العلاقة بين القوات وكل من التيار الوطني الحر و”المستقبل” لا يمكن التكهن بتحولها تحالفا انتخابيا من الآن وعلى مسافة 8 أشهر من موعد الاستحقاق النيابي.

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