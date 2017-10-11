بالفيديو : محامٍ لبناني يلقن مهاجمي “المقاومة” درساً قاسياً في الكويت

رد المحامي اللبناني “جعفر شحيمي” بشكل عنيف على بعض المحامين العرب الذين وصفوا المقاومة بـ “الإرهاب” أثناء حضورهم لمؤتمر المحامين العرب بالكويت والذي أقيم بتاريخ 9-10-2017.

وقال المحامي “شحيمي” في معرض رده: “المقاومة في لبنان هي جزء من النسيج الوطني اللبناني، وقد شرعها مجلس الوزراء اللبناني في أكثر من بيان زاري، ولولاها لما تخلصنا من الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري، وكل من يحارب الإرهاب وعلى رأسهم سوريا الأسد هم العرب الحقيقيون الذين سيذكرهم التاريخ”.

وفور انتهاء “شحيمي” من مداخلته بدأ الحضور يصفقون له بحماسية عالية، وهو ماكان رداً آخر على من هاجم المقاومة اللبنانية أثناء المؤتمر.

وقد تداول نشطاء مقطع فيديو يوضح رد المحامي اللبناني.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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