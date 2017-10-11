بالصور.. “فاجعة” على أوتوستراد “صيدا صور”

وقع حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا – صور بعد منتصف ليل امس ​الثلاثاء ادى الى مقتل شاب وشقيقته من آل بيضون.

وفي التفاصيل، فقد انحرفت السيارة التي كان يقودها الشاب وارتطمت بعامود كهرباء ما أدى الى احتراقها بالكامل.

واشارت المعلومات الى ان الشقيقين احتراقا بعدما تعذّر سحبهما من داخل السيارة.

وقد حضرت إلى المكان سيارات الاسعاف التابعة للدفاع المدني وسيارات الاطفاء حيث عملت على اخماد النيران وسحب الضحيتين وتم نقلهما الى مستشفى لبيب ابو ضهر في صيدا لتسليمهما الى ذويهما.

وفتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادث.



