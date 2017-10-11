محمد بن سلمان يتعهد بالثأر

عزى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مكالمة هاتفية، والد الجندي، الذي قُتل في العملية الإرهابية بجدة السبت الماضي، مؤكدا له الثأر لابنه من كل متطرف وكل إرهابي.

وقال ولي العهد لوالد الجندي عبد الله هندي السبيعي، الذي قُتل في الهجوم: “تعلمنا من الحدث اللي صار، لكن إن شاء الله إنهم في سبيل الله” ، فأجاب والد الشهيد أنه وأبناءه فداء للوطن والدين والملك.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن ما وقع زاد من عزيمة مقاومة الإرهاب، والقضاء عليه.

وأضاف لوالد الجندي: “أبيك تعرف حاجتين، ثأر ولدك عندي، باخذه من كل متطرف وكل إرهابي بهالبلد، والشي الثاني اعتبرني واحد من عيالك”.

تجدر الإشارة إلى أن نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، تعرضت لإطلاق نار فجر السبت الماضي، من قبل شخص ترجل من سيارته، ما أسفر عن مقتل جنديين، قبل أن يتدخل رجال الحرس الملكي ويقتلون المهاجم.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

