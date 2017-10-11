سوريا…الرواتب يجب ألا تقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي

صرح عميد كلية الاقتصاد السابق، السوري، رسلان خضور، أن الرواتب والأجور يجب ألا تكون دون 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال ندوة لجمعية العلوم الاقتصادية، أمس الثلاثاء، قال خضور:” حجم الاقتصاد السوري في عام 2016 عادل 60% من حجمه عام 2010 هذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ بحدود 36 مليار دولار،(نحو 18 ألف مليار ليرة) على أساس سعر صرف 500 ليرة للدولار، وإذا كان متوسط العبء الضريبي في الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد السوري يبلغ 25% من الناتج المحلي الإجمالي فهذا يعني أنه يفترض أن يكون حجم الإيرادات الضريبية لعام 2016 بحدود 9 مليارات دولار(حوالي 4.5 مليار ليرة)”.

وحذر خضور من “اقتصاد الظل” الذي ارتفعت نسبته بشكل حاد بعد الأزمة قائلا: ” إذا اعتبرنا أن الوحدات الاقتصادية التي تدفع ضرائب هي الاقتصاد النظامي والوحدات التي تتهرب من دفع التزاماتها الضريبية هي اقتصاد الظل نصل إلى نتيجة تفيد بأن نسبة الاقتصاد النظامي تعادل 22 % ونسبة اقتصاد الظل يبلغ بحدود 78% من حجم الاقتصاد السوري في عام 2016″.

ووفقا له، “اقتصاد الظل” يؤثر سلبا على الإيرادات السيادية للدولة، ويؤدي إلى خلق حالة من الضياع الضريبي، وامتصاص قوة العمل، وبالتالي يهدر اقتصاد الظل بحدود 1750 مليار ليرة سنويا من الضرائب المحتملة، وهذا يعني تراجع في الإيرادات العامة وزيادة عجز الموازنة.

و “اقتصاد الظل” هو أنشطة غير قانونية مثل (التهريب، تجارة المحروقات، تجارة الأسلحة، تجارة الآثار وغيرها) تصب في مصلحة فئة محددة من تجار الأزمة دون الدولة.

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