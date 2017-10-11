روسيا تأمل في تسوية أزمة كتالونيا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في تسوية الوضع في إقليم كتالونيا من خلال الحوار في إطار القوانين الإسبانية وفي مصلحة إسبانيا موحدة مزدهرة ومراعاة حقوق وحريات جميع المواطنين.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر الأحداث في كتالونيا، وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، شأنا إسبانيا داخليا.

وكانت حكومة كتالونيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن رئيس الإقليم، كارليس بوتشديمون، وقادة الإقليم الآخرين وقعوا على إعلان الانفصال عن إسبانيا مع تأجيل دخوله حيز التنفيذ، وذلك من أجل إفساح المجال للحوار.

وكانت موسكو قد أكدت أكثر من مرة، رسميا، أنها تعتبر الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا شأنا إسبانيا داخليا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

