انفجار قنبلة شرق أفغانستان

انفجرت قنبلة ناسفة بدائية الصنع قبل أوانها بإقليم لاجان شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 13 على الأقل من طالبان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، الأربعاء.

وقال المسؤولون من فيلق “سلاب 201” التابع لقوات الجيش الوطني الأفغاني في الشرق، إن الحادث وقع بمنطقة ألينغار، فيما كان المسلحون يزرعون عبوة ناسفة بدائية الصنع على جانب طريق.

وأضاف المسؤولون أن 5 مسلحين من بينهم قائد طالباني يدعى مولاوي قاسم قتلوا، وأصيب 8 آخرون.

وكان المسلحون يحاولون زرع عبوات ناسفة بدائية الصنع على طريق سريع بمنطقة دارا إي سانغار، حسب المسؤولين.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها طالبان على التقرير حتى الآن.

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