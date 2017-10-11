ثلاث انفجارات تهز دمشق وداعش تتبنى

أفادت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء بأن إرهابيان انتحاريان فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين أمام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بالعاصمة دمشق بينما حاصر الحرس الإرهابي الثالث خلف المبنى واشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه ، وذلك في اعتداء هو الثاني من نوعه على مقر امني في العاصمة في اقل من اسبوعين.

كما وأفاد مصدر بالداخلية السورية بأن التفجير أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح بينهما طفلين كحصيلة أولية .

في حين تبنى تنظيم داعش التفجيرات الثلاث بحسب وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم التي نشرت على صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي خبرا أعلنت فيه عن قيام هجوم إنغماسي على مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد في العاصمة دمشق

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