اعتصام أمام وزارة التربية يوم الجمعة

أصدر حراك المتعاقدين الثانويين ولجان الاساسي والمستعان بهم وكلية التربية بيانا موجها الى السياسيين جاء فيه:

“افيقوا ايها السياسيون آن أوان مخاض تثبيت المتعاقدين وإعطائهم حقهم برفع أجر الساعة في سلسلة الرتب والرواتب التي دفعنا ثمنها نضالا ومخاضا. واعلنوا رفضهم للضرائب الهاطلة على رؤوس الفقراء”.

ودعوا الى “المشاركة الوطنية الكثيفة في التحرك والاعتصام لتحقيق مطالبهم المحقة، والى الاضراب في جميع المدارس والثانويات الرسمية، والتجمع عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة امام وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو”.



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