رئيس فنلندا ينتظر طفلاً بعد بلوغه 69 عاماً

ينتظر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو البالغ من العمر 69 عاما وزوجته جيني هوكيو التي تصغره بتسعة وعشرين عاماً طفلاً، حسب ما قاله مكتب الرئيس. وقال الزوجان في بيان: «كنا نأمل منذ وقت طويل في أن يكون لنا طفل وواجهنا الكثير من الصعوبات خلال تلك السنوات. لذا فإن الأمور كانت في غاية الدقة والحساسية فيما يتعلق بالأيام الأولى من الحمل لكننا نستطيع الآن أن نعلن الخبر».

وقال مكتب نينيستو إنه من المنتظر ولادة الطفل في فبراير (شباط) 2018 وهو تقريبا التوقيت نفسه الذي سيخوض فيه الرئيس الانتخابات من أجل الفوز بولاية ثانية مدتها ست سنوات. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه المرشح الأبرز للفوز. وتزوج الاثنان في 2009 وسيكون الطفل المنتظر هو الأول للزوجة والثالث للرئيس.