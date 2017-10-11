ماجديد قضية سوزان منصور !!

سوزان منصور (43 عاماً). الشابة التي دخلت لتجري عملية تجميلية بسيطة ووقعت ضحية «منتحل صفة»،كما أشارت عائلتها بعد وفاتها حيث صرح شقيقها بأن سوزان :«دخلت لإجراء عملية تجميلية لبطنها في مستشفى صور الحكومي، وطمأنها الطبيب ن. ن إلى أنه سيجري العملية على نفقة وزارة الصحة، بحجة أنها عملية تمزق عضلي».

في اليوم المحدَّد للعملية «حضر طبيب البنج م. إ. وحقنها بإبرة بنج، وبعد ربع ساعة، دخل ن. ن لإجراء العملية، فوجد شقيقتي وقد توقف قلبها وازرقّ لونها، فنادى طبيب القلب الذي عمل على إنعاشها بصدمات كهربائية، أعادت إليها النبض، ثم نقلوها إلى المستشفى اللبناني الإيطالي، حيث تبيّن نتيجة الفحوص أنها أصيبت بورم دماغي بعد انقطاع الأوكسيجين عنها مدة طويلة». هنا، بدأ منصور بالبحث عن مستشفى آخر، «لكن أحداً لم يوافق على استقبالها باستثناء مستشفى الجامعة الأميركية الذي وافق، شرط الحصول على مبلغ 35 ألف دولار أميركي»! وافقت العائلة «ولكن عندما ذهبنا لتسوية الوضع في مكتب الدخول كانت المفاجأة بوضع شقيقتي على لائحة الانتظار». عندها، توجه أقرباء «الضحية» إلى مستشفى بيروت الحكومي، «فاستقبلوها وبقيت 3 أيام، وهي في حالة الموت السريري قبل أن تفارق الحياة».

عائلة سوزان قامت بتقديم دعوة قضائية أصولا لمعاقبة المتسببين بوفاة سوزان

في حين أضافت المصادر للحدث نيوز بأن نقابة الأطباء في بيروت ستنصف المرحومة سوزان منصور وأكدت بأن الأطباء المدعى عليهم مسؤولون عن التسبب بوفاتها .

غداً يتابع الملف قضائياً من النقطة التي وصل إليها ..

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