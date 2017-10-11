الجامعة اليسوعية تمنع محاضرة في زمن “حزب الله”..

11 أكتوبر, 2017 - 8:24 مساءً المصدر: وكالات
الجامعة اليسوعية تمنع محاضرة في زمن “حزب الله”..

اعتصم طلاب في “الجامعة اليسوعية”، في محاولة منهم لمنع محاضرة للمخرج “زياد الدويري”، وذلك احتجاجاً على الزيارة التي قام بها لاسرائيل، ورفضاً لاي شكل من اشكال التطبيع مطلقين عبارات “الموت لإسرائيل” رافعين لافتات كتب عليها “لن تجبرونا على التطبيع”.

واستنكرت جمعية “Beirut International Film Festival” محاولة منع المحاضرة عبر صفحتها على فيسبوك بالقول “الآن في الجامعة اليسوعية “حزب الله” وتوابعه يمنعون المخرج زياد الدويري من إلقاء محاضرة في بالقوة… زمن “حزب الله”.


يذكر ان “الدويري” زار اسرائيل في العام ٢٠١٢، بهدف تصوير فيلمه السابق “الصدمة”.

المصدر: وكالات
11 أكتوبر, 2017

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