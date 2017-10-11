أمل عرفة تحذف صورتها بعد إثارتها جدلاً واسعاً

أطلت الفنانة أمل عرفة خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، بإطلالة خطفت بها الأنظار، لجمالها ورقتها، لكن يبدو أنها قررت أن تكون أكثر عفوية وصراحة مع جمهورها، كما هي صريحة ومتصالحة مع نفسها.

لهذا نشرت أمل عرفة صورة لها على حسابها على الفيسبوك، وشاركت جمهورها بصورة لها بدون أي مساحيق من أنواع المكياج، وعلقت على الصورة قائلة ” لااااا شيء يدوم طويلاً .. لا الشباب ولا الجمال ولا عدسات المصورين ولأنني أدرك هذا جيداً أنا أعيش راااااضية .. مشان هيك هي صورتي هلق بلا ماكياج ..يسعد صباحكون “.

لكن يبدو أن الصورة لم تلق إعجاب جمهورها على الفيسبوك، خاصة وأن ظهر على وجهها عيوب بشترها التي يخفيها المكياج، وبين مؤيد ومعارض للشكل أمل عرفة في الصورة، اضطرت لحذفها.

فقد انهالت التعليقات على صورة أمل عرفة، بين الذي أشاد بجرأتها وتصالحها مع نفسها خاصة مع التعليق الذي صحبته بالصورة، وبين من صدم من ملامحها بدون مكياج، وعلق بأن المكياج كان يخفي الكثير من العيوب في بشرتها.

وتتواجد أمل عرفة حالياً في مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث تشارك كعضو لجنة لجنة الأفلام الروائية الطويلة.

يدكر أن آخر أعمال أمل عرفة مسلسل “سايكو” الذي تم تأجيل عرضه، بعد أن كان مقرراً أن يعرض في شهر رمضان 2017، لكن لم يتم تسويقه حتى الآن.

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