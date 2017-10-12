“الموازنة” ستقر بهذا الموعد..

أكدت مصادر ​عين التينة​ لـ”الشرق الاوسط” أن “مناقشات ​الموازنة​ ستسلك طريقها في ​مجلس النواب​، وستقرّ الأسبوع المقبل”، رافضة ربط الموازنة بقطع الحساب، موضحة ان هناك سوابق كثيرة على إقرار الموازنة من دون قطع حساب، وهناك صيغة دستورية للمضي بالسلسلة، على أن تتعهد الحكومة بتقديم قطع حساب خلال فترة زمنية محددة، ولكن لا بديل عن إقرار الموازنة وبسرعة.

كشفت مصادر أن “كل الملفات تأخذ طريقها نحو الحلّ وبما يراعي أحكام القانون والدستور، بما فيها قضية الـ11 مليار دولار التي أنفقت في عهد حكومة الرئيس ​فؤاد السنيورة​”، مشيرة الى ان “هناك جردة حساب تتولاها الحكومة، وحتى الآن جرى إغلاق 9 حسابات، ويبقى حسابان من المقرر إنجازهما قريباً”، مؤكدة أن “الحكومة تحضّر كل التقارير المطلوبة لتسكير الحسابات المشار إليها”.

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