“داعش” يفقد “أرملته البريطانية البيضاء” في الرقة!

ذكرت وسائل إعلام، أن البريطانية سالي جونز الملقبة بـ”الأرملة البيضاء”، والتي تقاتل في صفوف تنظيم “داعش” بسوريا، قتلت خلال غارة لطائرة أمريكية من دون طيار في مدينة الرقة.

ونقلت صحيفة “Times” عن مصدر في الحكومة البريطانية أنه “من المفترض أن تكون سالي جونز وابنها قتلا على ما يبدو”، موضحا أن ابن “الأرملة البيضاء” البالغ من العمر 12 عاما قتل معها.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن طائرة حربية أمريكية نفذت ضربتها حين كانت جونز تحاول الهرب من مدينة الرقة المحاصرة، لافتة إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني “مي – 6” كان في السنوات الأخيرة يقتفي أثر المواطنة البريطانية.

بدورها، أفادت صحيفة “The Sun” بأن لندن علمت بتصفية “الأرملة البيضاء” من الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن مصدرا في الحكومة البريطانية وصف هذا النبأ بأنه “خلاص مفرح”.

وكانت صحيفة الحياة ذكرت في يوليوز/تموز الماضي، أن البريطانية سالي جونز البالغة من العمر 45 عاما، وهي مغنية “راب” سابقة وأم لطفلين، انضمت إلى تنظيم “داعش” وتزوجت أحد قادته، وأصبحت بعد ذلك أهم شخصية في مجال تجنيد النساء في التنظيم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق أن جونز، كانت تزوجت من رجل يدعى “جنيد حسين” سكن في مدينة بيرمنغهام وسط إنجلترا، قبل انتقاله إلى سوريا حيث قتل في هجوم لطائرة أمريكية من دون طيار عام 2015 .

وقد انتقلت “الأرملة البيضاء” إلى مدينة الرقة بسوريا مع ابنها الأصغر جو ديكسون، الذي أدى دور الجلاد في شريط دعائي للتنظيم.

وتتهم جونز وزوجها بالمسؤولية عن التخطيط لـ 12 هجوما إرهابيا على الأقل.

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