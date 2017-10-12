أطراف سورية تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية

توصلت أطراف سورية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب دمشق، صباح اليوم الخميس، في اجتماع عقد بالقاهرية برعاية مصرية.

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على فتح المعابر ورفض التهجير القسري لسكان المنطقة، مع التأكيد على فتح المجال أمام أي فصيل للانضمام للاتفاق.

وقال محمد علوش، مسؤول الهيئة السياسية في “جيش الإسلام”، إن مصر قامت بجهود مميزة للحفاظ على وحدة سوريا ودعم الحل السياسي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر برعاية مصر.

وأوضح أن الدعوة، التي تلقاها من القيادة المصرية، جاءت للاتفاق مع الجانب الروسي لوقف التصعيد في منطقة الغوطة الشرقية ومنطقة حي القدم جنوب دمشق، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاق بإعلان مبدئي لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

كما أشار علوش إلى زيارة مرتقبة للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال بنود الاتفاق.

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