بوتين يخطط لزيارة إيران

12 أكتوبر, 2017 - 3:30 مساءً المصدر: وكالات
بوتين يخطط لزيارة إيران

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي ردا على سؤال حول احتمال أن يزور بوتين إيران :

إن مثل هذه الزيارة مخطط لها قبل نهاية العام الحالي، وسيكون ذلك لقاء ثلاثيا يجمع روسيا وإيران وأذربيجان، لكنه لم يذكر موعدا محددا للزيارة المرتقبة.

وكانت القمة الثلاثية بمشاركة بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني والأذربيجاني إلهام علييف عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو عام 2016، حيث اتفق الزعماء على مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدانهم.، كما اتفقوا على أهمية صيغة القمة الثلاثية وقرروا عقد اللقاء القادم في طهران.

المصدر: وكالات
12 أكتوبر, 2017

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