عريس يغرق خلال شهر العسل

ذكرت الشرطة في أرخبيل سيشيل، بالمحيط الهندي، أن رجلاً ألمانياً غرق، بينما كان يقضي شهر العسل في سيشيل.

وأضافت الشرطة أن ديرك بيرهوم، البالغ من العمر 49 عاما، كان يقيم في جزيرة «لا ديج» وهي من المناطق التي يرتادها الراغبون في قضاء شهر العسل، قبالة ساحل شرق أفريقيا، مع زوجته الجديدة جروف مان التي اتصلت بالشرطة للمساعدة، عندما رأته يواجه مشكلات في المحيط يوم الخميس الماضي.

وقالت ديبي ميلز، التي تملك المنطقة التي كان يقيم فيها الزوجان لوكالة الأنباء الألمانية: «إننا في موسم الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية، والرياح قوية للغاية، والتيارات البحرية خطيرة جدا».

ولم تنجح محاولات إفاقة بيرهوم، بعد انتشاله من المياه.

ويعد بيرهوم رابع مواطن ألماني يغرق في سيشيل هذا العام. وكان ألماني يبلغ من العمر 66 عاما قد غرق في مايو (أيار) الماضي، بينما كان يمارس هواية الغوص.

وفي الشهر نفسه، غرق رجل ألماني وزوجته، بينما كانا يحاولان إنقاذ أطفال محليين، تعرضوا لمحنة.

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