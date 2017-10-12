“نُصرةً” لإسرائيل واشنطن تنسحب من اليونسكو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من اليونسكو “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة”، اعتبارا من 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وقال الوزارة في بيان “إن هذا القرار لم يتخذ بسهولة، ويعكس مخاوف الولايات المتحدة من تزايد الديون في اليونسكو والحاجة إلى إصلاحات جذرية في المنظمة و(بسبب) استمرار التحيز ضد إسرائيل في اليونسكو”.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستسعى إلى الاستمرار في المنظمة “كدولة مراقبة غير عضو من أجل المساهمة بآراء الولايات المتحدة وخبراتها”.

من جهتها أعربت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المنظمة، معتبرة أن القرار الأمريكي يشكل خسارة للأسرة الدولية للتعددية في الأمم المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة سبق وأن ألغت مساهمتها الكبيرة في ميزانية اليونسكو احتجاجا على قرار منح فلسطين العضوية الكاملة فيها عام 2011.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

