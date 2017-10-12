خبير تقني يحذر شركات الطيران من آيفون 8

حذر الخبير التقني نبيل أحمد، جميع خطوط الطيران من السماح للركاب بحمل جهاز الآيفون 8 بعد ظهور خلل خطير ومشاكل فنية تسببت في انفجار عدد من الأجهزة في أكثر من دولة.

وأوضح الخبير التقني، أن شركة آبل فتحت مؤخرًا التحقيق في تلك المشاكل، بعد تعرض عدد من الأجهزة للانفجار في تايوان والإمارات، مؤكدًا رصد الشركة أيضًا لوقوع انتفاخ في بطاريات عدد آخر من الأجهزة وتحديدًا في اليابان، مما يؤكد خطورته على الطائرات وسلامة الركاب حال وجوده داخل الطائرة.

وأشار إلى أن الشركة لم تتوصل حتى الآن إلى السبب الحقيقي لما حدث، وهو ما يحتم على شركات الطيران التعامل مع هذا النوع من الأجهزة بمنعه مؤقتًا لحين طهور نتائج التحقيقات، كما تم سابقًا مع جهاز جالكسي نوت 7 الذي تم سحبه من الأسواق نهائيًا لخطورته.

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واستبعد الخبير التقني، أن يكون سوء الاستخدام هو سبب انفجار عدد من الأجهزة وانتفاخ بطاريات عدد آخر، مرجعًا ذلك لتكرار الحوادث في أكثر من بلد، الأمر الذي يؤكد وجود عيوب فنية قد تفضي إلى سحبه من الأسواق.