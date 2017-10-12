سيدة سجنت لتحرشها برجل ونشله !!

قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس مواطنة أردنية هتكت عرض رجل بقصد نشله والاستيلاء على ما بحوزته من نقود ، بعد ان حاولت مراودته عن نفسه.

وبحسب لاحة الاتهام فان احدى السيدات دخلت كافتيريا في منطقة مرج الحمام وطلبت من عامل الكافتيريا السماح لها باستخدام الحمام بحجة انها تعاني من مرض السكري واثناء وجودها بالحمام نادت على العامل الذي وجد الباب مفتوحا وما ان دخل ليتفاجأ بقيامها بخلع ملابسها وقامت على الفور بحضنه لكنه دفعها عنه وقام بإخراجها خارج الكافتيريا وبعدها تفقد جيوبه واذا بها تمكنت من سرقة مبلغ 350 دينارا كان في جيبه الخلفي فتقدم على الفور بالشكوى.

وادانت المحكمة المتهمة بجنايتي هتك العرض والسرقة وقررت حبسها مدة عامين بعد ان خفضت العقوبة بحقها.

ونقضت محكمة التمييز الحكم بعدما طعنت المتهمة به امامها كون القرار صدر بمثابة الوجاهي اي بحضور محاميها دون حضورها ولكونها تقدمت بالتمييز لأول مرة فهي غير ملزمة قانونا بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابها.

ويعتبر الحكم سابقة في الاعتداءات الجنسية التي تنظرها المحكمة خاصة ان اغلب قضايا هتك العرض والاغتصاب تقع من قبل الرجل على المرأة بخلاف هذه القضية التي اثبت فيها القرار ان المرأة قد تعتدي جنسيا على الرجل.

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