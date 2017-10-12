سناب شات الأكثر شهرة بين المُراهقين

أصدرت شركة Piper Jaffray تقريرها النصف سنوي المُتعّلق بالمُراهقين وبعادات استخدامهم للأجهزة الذكية وللشبكات الاجتماعية وتطبيقات المحادثات الفورية، وذلك للعام السابع عشر على التوالي.

وبلغ عدد المُشاركين هذا العام 6100 مُراهق تقريبًا أجابوا على أسئلة تتعلّق بالهواتف الذكية الحالية التي يقومون باستخدامها أو تلك التي يرغبون باقتنائها في المُستقبل، حيث أكّد 78٪ منهم أن هواتفهم الحالية هي آيفون من شركة آبل، وهذا يُمثّل ارتفاع طفيف مُقارنة بالتقرير الصادر مع بداية العام الجاري حيث بلغت النسبة وقتها 76٪، و74٪ في استفتاء العام الماضي.

وينوي 82٪ من المُشاركين شراء آيفون في المُستقبل، وهذا أعلى رقم حقّقته الشركة في تاريخ تقاريرها حسبما ذكرت، مؤكّدة تزايد شعبية هواتف آبل التي كان 81٪ من المستخدمين ينوون بشرائها العام الماضي كذلك.

وبدون مُفاجآت، جاء تطبيق سناب شات Snapchat في المرتبة الأولى على صعيد أكثر التطبيقات استخدامًا من قبل المُراهقين بنسبة نمو 12٪ مُقارنة بالعام الماضي، فهو تطبيق مُستخدم الآن من قبل 47٪. في وقت جاءت فيه شبكة انستغرام في المركز الثاني بنسبة 24٪ ثم فيسبوك بنسبة 9٪ فقط، حالها حال شبكة تويتر التي كانت خارج قائمة الخمس الأوائل بنسبة استخدام لم تتجاوز 7٪.

ويعتقد المُستخدمون من تلك الفئة العمرية أن تطبيقات مثل يوتيوب وسبوتيفاي تُمثّل مُستقبل بثّ المحتوى على الإنترنت، فشبكة نت فليكس تبلغ نسبة استخدامها 37٪ متبوعة بيوتيوب بنسبة 29٪. وهم بدورهم يؤمنون أن الألعاب سيتم تحميلها من الإنترنت في المُستقبل بدون الحاجة لشراء الأقراص باستمرار.

وبالعودة إلى الأجهزة الذكية، ذكر 12٪ من المُشاركين أنهم يملكون ساعة آبل الذكية حاليًا، بينما أكّد 17٪ منهم أنهم ينوون شراء الساعة في المُستقبل، وهذا يُمثّل نمو منذ آخر تقرير عندما كانت النسبة 13٪ تقريبًا.

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