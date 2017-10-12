حبس 7 أشخاص بتهمة الترويج لداعش

أفادت وكالة فرانس برس، بأن محكمة أمن الدولة في الأردن، حكمت على 7 مواطنين، في جلسة علنية، بالسجن مع الأشغال الشاقة بين سنتين و4 سنوات، بتهمة “الترويج لجماعات إرهابية”.

ووفقا للائحة الاتهام الموجهة للأردنيين السبعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20-30 عاما، فإن هؤلاء هم “من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي، ومن المتابعين لأخباره وإصداراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأنهم يروّجون للتنظيم من خلال إعادة نشر هذه الأخبار والإصدارات على صفحات أصدقائهم ومعارفهم، من أجل كسب المزيد من المؤيدين والمتعاطفين في الأردن.

وتجري المحاكم الأردنية أسبوعيا جلساتها لأشخاص متهمين بالترويج لأفكار تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” الإرهابيين، وتقوم السلطات في الأردن بتعقب جميع المتعاطفين مع التنظيمين بالإضافة لتنظيم “القاعدة” الإرهابي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شدد الأردن على حدوده مع سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية والاقتتال في النصف الثاني من عام 2011، واعتقلت قوى الأمن الكثيرين من الجهاديين وأودعتهم السجون لمحاولتهم التسلل إلى الجارة سوريا للقتال في صفوف التنظيمات المسلحة المتشددة.

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