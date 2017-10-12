30 امرأة ترملت بمقتل أحد قادة داعش

يستمر القتال بين الجيش السوري ومسلحي داعش بالقرب من مدينة الميادين بمحافظة دير الزور. وخلال ذلك تمكنت القوات السورية من القضاء على نقطة نارية لقناصة داعش وتصفية أحد قادة التنظيم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوري يواصل هجومه على مدينة الميادين جنوب شرق دير الزور وذلك بعد أن تمكنت وحداته من تطويق مسلحي داعش في المدينة بالكامل.

وخلال المواجهة المذكورة تمكن الجيش السوري من القضاء على القائد الميداني الداعشي المعروف في محافظة دير الزور، أبو بكر عمر.

وفي فيديو نشر على الإنترنت حول القتال الدائر بالقرب من الميادين ظهر عسكري سوري وهو يقول مشيرا إلى جثة أبو بكر عمر، هذا ردنا للبغدادي على قطع رؤوس جنودنا.

وجدير بالذكر أن أبو بكر عمر كان قد قضى عدة سنوات في أحد السجون العراقية وكذلك في سوريا لعلاقاته بالإرهاب. وانضم المذكور إلى داعش في 2014 وبات لاحقا قائدا لأحد فصائل التنظيم. وتقول بعض الأنباء أنه كان لدى عمر 30 زوجة وهو ما يدل على سطوته ومكانته الكبيرة بين المسلحين الإرهابيين في دير الزور.

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