إيفانكا ترامب في حفل عشاء مع رئيس وزراء كندا

علقت وسائل إعلام مختلفة على عشاء أقيم خلال قمة النساء الأكثر ثراء في فورتشن وغالا وواشنطن العاصمة ضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته.

وتوسط ترودو زوجته، صوفي، وإيفانكا في هذا العشاء الذي بدت فيه إيفانكا في غاية السعادة، وبدا أن الجميع يستمع لترودو وكأنه في جلسة من جلسات قمة فورتشن التي تستمر 3 أيام.

والتقطت صور لإيفانكا وترودو، بعد انتهاء النقاش حول جدول القمة، مع طلبة المدارس وهما يبدوان سعيدين وحيويين جدا، فيما تحدثت إيفانكا مع عدد من الطلبة.

وقد طرح ترودو، في اليوم الأول للقمة عدة قضايا مثل ضرورة تبني أفكار لحماية المرأة والبيئة، والعمل على وضع بنود جديدة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا”.

وكانت إيفانكا ترامب، قد تحدثت قبيل انعقاد هذه القمة خلال حفل دعت فيه الكونغرس إلى التوصل لحل طويل الأمد لبرنامج العمل المؤجل من أجل حماية الأطفال (داكا)، الذي قرر والدها الرئيس ترامب أن ينتهي في سبتمبر.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عين ابنته إيفانكا بمنصب كبير مستشاري البيت الأبيض.

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