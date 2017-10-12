رفع حالة التأهب في اليابان بسبب بركان نشط !!

رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التأهب في منطقة كيوشو إلى 3 درجات، بعد ثوران بركان على Mount Shinmoe في سلسلة جبال كيريشيما للمرة الأولى منذ 6 سنوات، صباح أمس الأربعاء.

وذكرت الشرطة المحلية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن، بعد سقوط الرماد على بلدة تاكاهارو، نتيجة ثوران البركان في تمام الساعة 5:34 صباحا، حيث اندفع الدخان مسافة 300 متر في الهواء.

ودفع البركان، الذي ما زال يُظهر علامات واضحة على زيادة النشاط، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى رفع مستوى التأهب إلى 3 من أصل 5، وتقديم منشورات تحذيرية توصي السكان بضرورة البقاء بعيدا عن البركان النشط.

ويذكر أن المستوى الأعلى عند 5 درجات، سيتطلب إجراء عمليات إخلاء واسعة في المنطقة.

واستمرت الانفجارات بعد الثوران الأولي، مع زيادة كمية الرماد الدخاني بشكل مطرد، وفقا للوكالة.

وانتشرت تحذيرات أيضا حول ضرورة مراقبة اندفاع الحجارة الكبيرة الحارقة، في نطاق 2 كم من فوهة البركان.

الجدير بالذكر، أن آخر ثورة كبيرة للبركان كانت، في 7 سبتمبر 2011.

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