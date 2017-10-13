الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في هذه المنطقة..

بدأت وحدات من الجيش السوري صباح اليوم عملية عسكرية واسعة جنوب العاصمة دمشق بعد فشل مفاوضات التسوية في المنطقة، وذلك بعد استقدامه تعزيزات عسكرية كبيرة للمعركة.

مصادر ميدانية أكدت أن العملية ستشمل كل من “القدم، الحجر الأسود والمخيم”، وأنها تأتي في وقت ترددت أنباء بأن مجموعات مسلحة كانت قد طلبت التسوية مسبقاً، بايعت “داعش” بحي القدم، ما أدى لفشل مفاوضات ترحيل المسلحين مع عائلاتهم إلى إدلب أو مدينة جرابلس في ريف حلب.

وكان نحو 600 مسلح من الحي يستعدون لنقلهم باتجاه الشمال السوري منذ بداية الشهر الماضي، إلا أن المفاوضات تعرقلت كما أن تنظيم “داعش” أغلق المرات التي سيخرج منها المسلحين.

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