كيف سيكون طقس الـ”Week end”.. ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة و تساقط أمطار خفيفة متفرقة، وتكون طبقات من الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر السبت حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر.

-الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرقة، وتكون طبقات من الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الأحد: غائم مع تساقط امطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 29 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية:شمالية الى شمالية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 65%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 26 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس:42:06 ساعة غروب الشمس: 08:18

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