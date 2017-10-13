ميقاتي: “لن نكون شهود زور بالضرائب”

أمل الرئيس نجيب ميقاتي في عودة الأمور الى طبيعتها في مرفأ طرابلس بعد الضجة التي أحدثها قرار المجلس الأعلى للجمارك بمنع استقبال البضائع في مرفأ طرابلس وتحويل البواخر الى مرفأ بيروت من أجل الكشف الجمركي عليها ومن ثم اعادتها الى طرابلس.

وقال خلال رعايته حفل عشاء أقامه قطاع تجار العزم في مدينة الميناء، والهيئة النسائية في تجار العزم: من خلال اتصالي برئيس المجلس الأعلى للجمارك وجدت لديه كل تجاوب وحرص على المرفأ، وباذن الله ستعود الأمور الى طبيعتها إعتبارا من اليوم.

وأضاف: ان القرار شكل أحد وجوه حرمان طرابلس من حقوقها، والسؤال المطروح: هل في بيروت شرفاء وعندنا في طرابلس فاسدين؟ وإذا حصل العكس وتم إكتشاف عملية تهريب في بيروت هل سيتخذ المجلس الأعلى قرارا بنقل البضائع الى مرفأ طرابلس؟ ما حصل تشترك فيه ثلاثة أطراف هي التاجر والعميل الجمركي والكشاف الجمركي، فلماذا تتم معاقبة المرفأ ومحاصرته؟، فليكن العقاب للمتورطين الذين إرتكبوا الخطأ، ولماذا يجب على المرفأ أن يتحمل خطأ هؤلاء وكأن طرابلس والميناء والمرفأ مستباحين؟ نحن نرفض ذلك، ونؤكد أن الأمور يجب أن تعود الى ما كانت عليه في أسرع وقت ممكن.

وعن موضوع تحفظه على الضرائب التي أُقرّت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب قال: نحن لن نكون شهود زور على أي أمر، وقلنا ونكرر اننا نريد أن نعرف تماما اكلاف السلسلة، واثر كل ضريبة على الاقتصاد وما هو المقدر لمردودها على الخزينة. ومن خلال اطلاعي فإنني على ثقة أن بعض الضرائب لا يمكنها أن تحقق الايرادات المرجوة منها. وكذلك، فإن هناك الكثير من الإجراءات الضرورية التي من شانها تنشيط الاقتصاد، عوضاً عن زيادة الانكماش الحاصل والذي يترك اثرا سلبيا على الوضع الاقتصادي مستقبلاً”.

وقال: “لدى قراءتنا لأسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإننا لم نلاحظ الا تمثيلا ضئيلا جدا للمدينة في هذا المجلس. فهل يعقل أن ينال فريق سياسي ما يريده في عضوية المجلس ولا تكون للطرابلسيين حقوق أكبر في هذا الإطار. ومع تقديري واحترامي للسيدة المعينة من أبناء المدينة، فنحن بحاجة لتمثيل أكبر مختلف القطاعات في هذا المجلس، الذي نتمنى أن يتمكن من تفعيل دوره، لما يمثله من عنصر امان للمجتمع وللاقتصاد”.

وقال: “تحدثوا عن انعقاد مجلس الوزراء في طرابلس، ونحن نرحب بذلك، ولكن من كان ينوي اتخاذ أي قرار، فبوسعه اتخاذه من أي مكان كان. ولكن نحن مستعدون لتقديم كل مساهمة ودعم لإنجاح هذا الأمر، لأن هذه المساهمة سترتد إيجابياً على المدينة”.

ورداً على سؤال قال “يقودنا الكلام في التحالفات الانتخابية للحديث عن قانون الانتخاب الذي هو بحاجة لعقد دورات مستمرة لتوضيح مضامينه وآلياته. ولعل أبرز ما يميز هذا القانون ان المواطن له الحق في اختيار صوت تفضيلي من اللائحة التي يقترع لها مما يبعد امكانية وجود “محادل” انتخابية كما كان يحصل في القانون الاكثري. ومن جهتنا فإننا ندرس خياراتنا لنرى ما هو الأنسب لخوض الانتخابات بدعمكم وبرعاية الله لتحقيق النجاح المطلوب”.

تجدر الاشارة الى أنّ حفل العشاء شارك فيه الوزير السابق نقولا نحاس، المشرف العام على جمعية العزم والسعادة الاجتماعية عبد الإله ميقاتي، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، الدكتور خلدون الشريف، عضوا بلدية الميناء نزيه زيتوني وكميل انطون وحشد من التجار ومديري القطاعات في “العزم”.

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