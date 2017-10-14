داعش يزج بـ”جيش الخلافة” في مواجهة الجيش السوري

سيطرت قوات الجيش السوري، على الاوتستراد الرابط بين مدينة دير الزور وريفها الشرقي، من جهة بلدة (مراط فوقاني).

وقالت مصادر محلية أن القوات السورية و حلفاءها بدأوا هجوماً عقب هذه السيطرة، على مدينة الميادين، بتمهيد صاروخي عنيف وغارات جوية مكثفة من الطائرات الروسية و السورية، وذلك من جهة بادية الميادين الجنوبية ومن جهة كتيبة المدفعية.

من جانبه، استقدم تنظيم “الدولة” تعزيزات عسكرية جديدة من عناصر ما يسمى “جيش الخلافة”، إلى المعارك التي يخوضها التنظيم في ريف دير الزور الشرقي، ضد قوات الجيش السوري.

وتشهد مدينة دير الزور حركة نزوح واسعة للمدنيين من أهالي وسكان المنطقة، حيث قالت مصادر محلية أن 1000 مدني وصولوا دفعة واحدة، إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات “قسد”، وأضافت المصادر أن آلاف المدنيين العراقيين يتوافدون يومياً إلى المدن والبلدات السورية، هاربين من المعارك الدائرة ضد التنظيم في بعض المناطق العراقية ايضا.

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