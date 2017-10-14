مصرع كاتبة روسية في سوريا

أفادت وكالة “إنترفاكس” بأن الكاتبة الروسية ومؤلفة قصص الأطفال داريا إيتسانكوفا، لقيت مصرعها في سوريا، مشيرة إلى أن هذه السيدة كانت تقاتل إلى جانب تنظيم داعش.

ولكن قناة “جهاد” (المختصة في تغطية أنباء النشاطات الإرهابية في سوريا والشرق الأوسط) دحضت هذا الخبر في تنويه نشرته على موقع التواصل الاجتماعي ” Telegram”.

وقالت القناة إنه لا علاقة “لداريا إيتسانكوفا بتنظيم داعش بتاتا، وهي توجهت إلى إدلب في سوريا، واستقرت في أطمة، وعاشت هناك عدة سنوات، وتحت لقب “الثلج الأبيض” كانت تحرض ضد داعش بقدر لم يتمكن كثيرون من تحقيقه”.

وتفيد الأنباء المتوفرة بأن هذه المواطنة الروسية، لقيت حتفها على الأغلب نتيجة غارة جوية في سبتمبر الماضي.

ونقلت الوكالة عن صحفي سوري لم تذكر اسمه القول: “على الحدود مع العراق، وتحت أنقاض أحد البيوت المدمرة، تم العثور على جواز سفر روسيا باسم داريا إيتسانكوفا بالقرب من جثث بعض المدنيين”، وأشار الصحفي إلى أن أطفال السيدة قتلوا معها أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن داريا إيتسانكوفا، عملت سابقا في دار النشر “E.RA” وكتبت قصصا خيالية، من بينها رواية “أكاديمية الحرس الفضائيين. اليسع والكوكب المنتعش” الصادرة في عام 2010 تحت اسم مستعار داريا إيفا. ووفقا لمعطيات RT فقد غادرت السيدة روسيا إلى سوريا عام 2013.

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