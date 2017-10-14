تحرير مدينة الميادين السورية بالكامل من قبضة داعش

أنهت قوات الجيش السوري تحرير مدينة الميادين في محافظة دير الزور بالكامل، حسبما نقلت مراسلتنا عن مصدر عسكري سوري اليوم.

وأكدت شبكة الإعلام الحربي السوري تحرير المدينة، وقالت إن الجيش يتقدم غرب المدينة لتعزيز خطوط الدفاع عنها.

وكان نشطاء أفادوا قبل ذلك باستمرار اشتباكات عنيفة بين الجيش وعناصر تنظيم داعش في مدينة الميادين وأطرافها، مع تحقيق تقدم كبير للجيش والسيطرة على أجزاء واسعة من مدينة الميادين.

وحسب النشطاء تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش والقوات الرديفة من جهة، وتنظيم “داعش” من جهة أخرى، على محاور في الضفاف الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور.

وتواصل قوات الجيش تقدمها مطبقة الحصار على بقايا التنظيم في مدينة دير الزور، وتمكنت من تحقيق تقدم جديد، وإغلاق الممر الواصل بين ريفي دير الزور الشرقي والشمالي الغربي على الضفاف الشرقية للنهر.

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