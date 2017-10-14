قذائف على دمشق

أصيب 4 اشخاص بجروح جراء اطلاق المجموعات المسلحة قذيفتي هاون على منطقة العباسيين بدمشق في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بعد ظهر اليوم ساحة العباسيين ومحيطها بقذيفتي هاون ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية.

ومنذ توقيعه في تموز الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة اتفاق منطقة تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على الأحياء السكنية في دمشق.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

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