عالمة: فتاة أحلامي من تقدم لي “المتة” على الريق

قال “ابراهيم عالمة” حارس المنتخب السوري الذي اكتسب شهرة كبيرة خلال مباريات المنتخب الأخيرة، إنه يركز فقط على كرة القدم ولا خطة لديه للزواج حالياً، مؤكداً أن فتاة أحلامه هي من تقدم له “المتة” يومياً على الريق.

وأكد عالمة خلال لقاء معه على إذاعة “شام إف إم” أن كل الدعم الذي تلقاه خلال التصفيات يعطيه دفعاً كبيراً للعمل بجد بهدف الحفاظ على الصورة التي كونها الجمهور عنه، مضيفاً: «كنت ألعب للغوطة وأريحا وجسر الشغور ودير الزور، نحن سوريون ولا يوجد للحقد مكان بيننا، نحن كمنتخب لعبنا لكل سوريا ولكل السوريين».

وأشار “عالمة” إلى أن المنتخب كان ينقصه اللعب على أرضه بين جمهوره، مؤكداً أن الحلم لم ينتهِ وإنما بدأ، ولدى سؤال المذيع له حول إن كان كلامه يعني تهديداً لبطولة آسيا القادمة، رد “عالمة” بالقول: «كلا هذا ليس تهديداً، هذا أصبح واقعاً».

يذكر أن المنتخب السوري الذي لم يتمكن من التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا، إلا أنه تمكن من تحقيق شهرة واسعة والفوز بقلوب ملايين السوريين.

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