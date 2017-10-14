حافلات لنقل الركاب من منازلهم

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نهاية الشهر الجاري، التشغيل التجريبي لحافلات تصل إلى العملاء في أماكن وجودهم عبر تطبيق ذكي، وذلك في منطقتي الورقاء والبرشاء، وسيستمر التشغيل التجريبي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، على ضوء نتائج التجربة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، إنه يجري حالياً إدخال البيانات الجغرافية لمنطقتي الورقاء والبرشاء في تطبيق (MVMANT)، المتوافر على متجر «بلاي ستور» في الهواتف المتنقلة، ومن خلاله يتمكن العملاء القاطنون في الورقاء والبرشاء، من تحديد نقطة وجودهم لتأتي إليهم الحافلة تقلّهم.

وأوضح آل علي، أن العملاء قبل ركوب الحافلة يمكنهم عبر التطبيق تحديد مسارهم من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، وكذلك المقعد الذي يريدون الجلوس فيه في الحافلة ودفع الرسوم، لافتاً إلى أن الخدمة تستهدف المتنقلين في المناطق السكنية، المحتاجين إلى وسيلة تنقلهم إلى اتجاه آخر من الرحلة، ومن المخطط ربط الخدمة مع أقرب محطة مترو، بما يحقق تحسين تكامل وسائل المواصلات العامة، وجذب الركاب إلى استخدامها.

وعن أهداف التشغيل التجريبي أفاد آل علي، بأنه يهدف إلى دراسة تقبل المجتمع لخدمة الحافلات عند الطلب، والعمل على صنع نقلة نوعية في خدمات الحافلات، باستحداث وسائل مبتكرة في تخطيط وجدولة مسارات الحافلات، الأمر الذي يُفضي إلى زيادة نسبة استقطاب الركاب إلى وسائل المواصلات العامة والتنقل المشترك.

وأشار إلى أنه بمقتضى خدمة طلب حافلات عن طريق التطبيق الذكي (MVMANT)، التي أطلقتها الهيئة على منصتها في معرض جيتكس 2017، يمكن للعملاء أن يستقلوا الحافلة العامة من منازلهم، والتوجه نحو الجهات التي يرغبون فيها، مضيفاً أنها تعد أول خدمة ذكية للحافلات في المنطقة، تتاح عبر تطبيق على الهاتف الذكي.

وأكد آل علي، أن الخدمة الذكية عن طريق التطبيق الذكي (MVMANT)، وهو اسم الشركة الإيطالية الألمانية التي تمت الشراكة معها بخصوص هذه الخدمة، موضحاً أن سائقي الحافلات سيكون لديهم إمكانية التواصل مع طالبي الخدمة، من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب نقطة من أماكن وجودهم.

وأضاف أن خدمة طلب الحافلات سيتم تطبيقها تجريبياً عبر ست حافلات في منطقتي البرشاء والورقاء، لافتاً إلى أنه سيتم عمل استبيان في محطات المترو لقاطني هاتين المنطقتين، لمعرفة احتياجاتهم وأفكارهم ورؤاهم حول هذه الخدمة قبل تفعيلها، حتى تكون على مستوى طموحاتهم في التنقل المريح والآمن.

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