يوتيوب يرفع القيود عن عاريات الصدر

قرر يوتيوب استثناء مقاطع الفيديو لرقصة البوص بممكلة سوازيلاند، التي تصور النساء عاريات الصدر، من قيود الموقع المفروضة على التسجيلات المصورة التي تحتوي على عُري.

وقال متحدث باسم منصة تبادل ملفات الفيديو، لشبكة “بي بي سي”، إن يوتيوب يسمح بالعُري عندما “يتعلق بالثقافة أو يأتي في سياق مناسب”.

وغضب مستخدمون، رفعوا مقاطع لرقصة البوص على الموقع، عندما صنفت ملفاتهم كمحتويات مقيدة بالفئة العمرية.

ونفى يوتيوب اتهامه بالعنصرية، وقال إنه حريص على التعامل بحذر شديد مع الملفات الثقافية.

وجاءت الخطوة ردا على حملة قادها لازي دلاميني، مدير “تلفزيون يابنتو”، وهي شركة لإنتاج مقاطع الفيديو على الإنترنت، لتصوير “أفضل ثقافة… كما يراها ويسجلها الأفارقة أنفسهم”.

وقال دلاميني إنه تواصل مع غوغل، الشركة الأم ليوتيوب، ليقول إن شركة “تلفزيون يابنتو” تعكس ببساطة قيم ثقافة مجتمعه، لكن غوغل اعتبرت أن المحتوى انتهك معايير يوتيوب.

وذكرت صحيفة “ميل آند غارديان” أن دلاميني تعاون مع أكثر من 200 تجمع ثقافي من سوازيلاند لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات، أولها في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا المجاورة.

وشارك في الاحتجاج عشرات النساء، اللاتي كانوا عرايا الصدر، ويحملن لافتات تتهم غوغل بالعنصرية، وكتب على إحدى اللافتات، “صدري ليس عيبا”، بحسب “ميل آند غارديان”.

وبعد نشر تقرير الصحيفة، قال متحدث باسم يوتيوب لبي بي سي إن فيديوهات رقصة البوص لا تخالف سياستهم، وإنهم سعداء لتلافي الخطأ والاعتذار.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

