مشروب لإطالة العمر !!

توصلت دراسة طبية إلى أن تناول خل التفاح بشكل يومي يخفض الوزن و يعزز الصحة الجسدية بشكل كبير وقد يطيل العمر عشر سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أنها استندت على بحث طبي رصد أسلوب حياة قرية “بيوبي” جنوب إيطاليا والتي يعيش سكانها حياة أطول من معظم سكان العالم.

وأفادت الدراسة بأنها وجدت بأن سكان هذه القرية يعتمدون في طعامهم على الخضراوات والأسماك الزيتية والبيض والمكسرات وزيت الزيتون وخل التفاح وأن الكثير منهم يعمر لغاية 100 عام دون أن يعانوا من أية أمراض خطيرة.

وأوضحت بأن تناول زيت الزيتون بكميات كبيرة يوميا يحمي القلب في حين يساعد خل التفاح على حرق الأسيدات وخفض ضغط الدم والوزن.

وقال الدكتور عاصم مالهوترا أخصائي أمراض القلب في لندن أنه طور نظاما غذائيا يعتمد على اسلوب حياة تلك القرية وأسماه بـ “حمية بيوبي” يمكن ان يستمر لـ 21 يوما.

وبحسب صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية فان دراسات طبية سابقة أكدت أن شرب خل التفاح ينقص الوزن بشكل ملحوظ لاحتوائه على حمض الخيلك الذي يساعد على حرق الدهون وتقليل إنتاج الدهن والسكر في الجسم.

كما أشارت دراسات أخرى إلى أن شرب ملعقة واحدة من خل التفاح يوميا يساعد على خفض مستويات الجلوكوز في الجسم.

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